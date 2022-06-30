LGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınav sonrası binlerce aday şimdi LGS sınav sonuçları için bekleyişe geçmişti. Ve beklenen haber geldi. LGS sınav sonuçları açıklandı

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  • 30.06.2022 10:17
  • Güncelleme: 30.06.2022 10:17
LGS sonuçları açıklandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

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LGS çerçevesinde 5 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı. Başvuruların tüm 8. sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

LGS çerçevesinde 5 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da LGS çerçevesinde yapılan sınavın sonuçları ile birlikte "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu" da yayımlandı. Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı raporda öğrencilerin merkezi sınavda aldıkları sonuçlar ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi. Merkezi sınavda iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

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193 öğrenci tam puan aldı
Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.

Kız öğrenciler daha başarılı
Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Matematik ve fen bilimlerinde başarı arttı
Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü

Yusuf Eker
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