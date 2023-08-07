LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

MEB’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda LGS çerçevesinde yerleştirmeye esas 2. Nakil sonuçları açıklandığı duyuruldu. Öğrenciler, yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. 08-16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.