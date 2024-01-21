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- Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor.
Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor.
Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor.
Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor.