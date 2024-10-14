Lider Taekwondo Spor Kulübü, Kırklareli'nde Madalyaları Topladı

13 Ekim 2024 Pazar günü Kırklareli Babaeski Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası İller Arası Taekwondo Turnuvası'nda Lider Taekwondo Spor Kulübü, sporcularıyla dikkat çekici bir başarıya imza attı. Kulüp sporcularından Rukiye Çoban altın madalya ile birinci olurken, Ecrin Mağat ve Ayça Gurbetçi gümüş madalya kazanarak ikinci sırada yer aldı.

Bronz madalya kazanan sporcular ise Yağız Kaan Erdal, Umut Can, Minel Sena Demir ve Yağmur Deymenci oldu. Turnuvada ter döken tüm sporcular, gösterdikleri gayret ve azimleriyle alkış topladı. Lider Taekwondo Spor Kulübü, iller arası genel klasmanda dördüncü sırada yer alarak turnuvayı başarıyla tamamladı.

Kulüp yönetimi, tüm sporcuları tebrik ederek, bu önemli başarıların devam edeceğini belirtti.