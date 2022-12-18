Lider tanımaz Alibeyspor farka gitti 3-1

Avcılar Atatürk Stadyumu’nda oynanan maça adeta golle başlayan ev sahibi ekip 1. dakikada Halil’in attığı golle 1-0 öne geçti. Golün şokundan çabuk çıkan Alibey çabuk toparlandı.

Yeşil kırmızılılar 24. dakikada Oğuzhan’ın penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıda iki takım da öne geçmek için atak bir oyun ortaya koyunca pozisyonu bol bir ikinci yarı izledik. Redoks Avcılar Tahtakale Kartalları topu daha çok ayağında tutmasına rağmen bu üstünlüğünü üçüncü bölgeye taşıyamadı. Siyah beyazlılarda gol geciktikçe stres de artmaya başladı.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Hasan Yavuzçoban gol gelmeyince Ramazan Balkan’ı da oyuna sokarak tecrübeli ayaklarıyla sonuca gitmeye çalıştı. Ancak orta sahadaki bütün güvenliği bir kenara bırakarak bütün riskleri alan Yavuzçoban’ın bu planı ters tepti. Orta sahada daha yumuşak kalan ev sahibi ekipte birinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki bloklar da açılmaya başladı. Alibey de orta sahayı doldurarak topun arkasına geçti. Topsuz oyunda rakibine üstünlük kuran Silivri temsilcisi oyunun kontrolünü de eline geçirerek oyunu rakip sahaya yıktı. 85. dakikada Talha ile 2-1 öne geçen Alibey son bölümde ataklarını kesmeyerek üçüncü gol için yüklenmeye devam etti. Ev sahibi ekip defansif olarak tüm direncini kaybederken 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Talha konuk ekip adın maçın skorunu ilan etti: 1-3. Bu sonuçla lider Redoks Avcılar Tahtakale Kartalları ligdeki ilk yenilgisiyle tanışırken Alibey de bu galibiyetle zirve yarışı için iddialı duruma geldi.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU