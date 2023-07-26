Lifi en hızlı ören kadın tabloyu kazandı

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) tarafından belediye bünyesinde hizmet veren Hanımlar Lokali’nde “Lif Örme Yarışması” düzenlendi.

Tatlı rekabetin yaşandığı yarışmada rengarenk iplerle hünerlerini sergileyen kadınlar lifi tamamlamak için zamanla yarışarak birbirinden güzel motifler ortaya çıkardılar. Yarışmada tığı en seri şekilde kullanarak birinciliği elde edenlere tablo hediye edildi.

Kadınların sosyalleşmesi ve sosyal hayata katılımı için Hanımlar Lokali’nde birbirinden eğlenceli yarışma ve eğitim programları düzenlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kadınlarımızın hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için Hanımlar Lokali’mizde hemen her gün etkinlik düzenliyoruz. Kimi zaman eğitim kimi zaman yarışma niteliğindeki etkinliklerimiz yoğun ilgi görüyor. Bu tür etkinliklere ilgi duyan kadınlarımızı lokalimize bekliyoruz” dedi.