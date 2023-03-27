Lincoln Henrique ameliyat oldu
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle operasyon geçirdiği açıklandı.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle operasyon geçirdiği açıklandı.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştığı Sevilla maçında sakatlanan Lincoln Henrique, takımdan ayrı kalmıştı. Sarı-lacivertliler Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden yapıldı. ’Geçmiş olsun Lincoln Henrique’ başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."