Lipton Türkiye, Doğu Karadeniz’de çay hasadına başladı. Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla Türk çayının geleceğe ulaşmasını hedefleyen şirket, üreticilere yönelik ücretsiz eğitimler vermeye de devam ediyor.

Türkiye’nin en çok tüketilen çay markalarından Lipton, Doğu Karadeniz’de çay hasadına başladı. Bölgenin doğasının korunması ve ekolojik ömrünü tamamlamak üzere olan Türk çayının geleceğe ulaşması için yüzde 100 sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimseyen; ayrıca Türkiye’de Yağmur Ormanları Birliği Sürdürülebilirlik Sertifikası’na sahip markalardan olan Lipton, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hasat kapsamında üreticilere yönelik ücretsiz eğitimler vermeye de devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, yağmur Ormanları Birliği Sertifikasyon Programı, Bahçe Bakımı ve Budama, Doğal Ekosistemlerin Korunması, Evsel Atık Yönetimi, Gübre Uygulamaları, İstilacı Türlerle Mücadele ve Kayıt Tutulması, İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği, Toprak Numunesi Alımı başlıklarında eğitimler sunan şirket, 300 çay alım evinde 12 bin üreticiye ulaşacak.

Lipton Türkiye Genel Müdürü Fatih Atay, hasat süreciyle ilgili şunları söyledi: “Şirket olarak Doğu Karadeniz’de gerçekleştirdiğimiz çay hasadıyla bölge için ekonomik ve sosyal değer oluşturuyor, dünyada en çok çay tüketen toplumlar arasında yer alan ülkemiz insanlarını kaliteli çayla buluşturuyoruz. 2010 yılından beri yürüttüğümüz Yüzde 100 Sürdürülebilir Çay Tarımı Projesi’nin ilkeleri doğrultusunda çiftçilerimizle etik ve sürdürülebilir bir çerçevede ilişki kuruyor, sağlıklı ekim ve hasat yapabilmelerini sağlayacak koşullar için çalışmaya devam ediyoruz. Bu hasat sürecimizin de tüm paydaşlarımız için hayırlı, çayımızın bereketli olmasını diliyoruz.”