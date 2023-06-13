Lipton Türkiye'den Sakarya'da fabrika yatırımı

En önemli pazarlarından Türkiye’de yatırımlarına devam eden Lipton, Sakarya Arifiye’deki yeni fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 500 milyon TL olan projenin gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Türkiye’nin en çok tüketilen çay markalarından Lipton, yereli kalkındırma amacıyla Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırımlarına Pazar ve Fındıklı fabrikalarının ardından bir yenisini daha ekledi. Sakarya Arifiye’de 24 dönümlük arazi üzerinde 15 bin metrekare kapalı alanda kurulan çay paketleme fabrikasının temel atma töreni yapıldı. Lipton Türkiye Genel Müdürü Fatih Atay ve Lipton Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü Alptuğ Yıldırım’ın katıldığı törende, küresel çay pazarındaki yeri ve çay kültürünün gücü ile Türkiye’nin marka için önemli bir pazar olduğu vurgulandı.

Yıllık üretim kapasitesinin 25 bin tonu bulacağı öngörülen markanın Sakarya’daki yeni fabrikasının, 2024 yılı Haziran ayında üretime başlaması planlanıyor. Toplam yatırım bedeli 500 milyon lirayı bulan ve iki fazda gerçekleşecek projenin ilk fazında Sakarya ili ve çevresinde 130 kişi, ikinci fazında ise 180 kişi istihdam edilecek.

Açılış töreninde konuşan Lipton Türkiye Genel Müdürü Fatih Atay, “1986 yılından beri Türkiye’nin en sevilen çay markalarından biriyiz. O zamandan bu yana, Türk çayını ve Karadeniz bölgesinin eşsiz doğasını korumak, yerel çay üretiminin sürdürülebilirliğini ve yerel kalkınmayı sağlamak, Türk çay kültürünü ve temsil ettiği beraberlik ve iletişim gibi değerleri geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu amaçlarla hareket eden bir marka olarak, Türkiye’de çay tarımına yaptığımız yatırımları çok önemsiyoruz. Sakarya Arifiye’deki yeni fabrikamızla da bölge ekonomisine, istihdama ve çay tarımının gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Lipton Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü Alptuğ Yıldırım ise şöyle konuştu: “Markamızın 130 yıllık çay uzmanlığını ülkemiz topraklarında üretilen eşsiz çaylarla buluşturmayı ve tüm bileşenlerimizle birlikte büyümeyi amaçlıyoruz. Sakarya fabrikamızla bölge için değer üretmeye devam edeceğiz.”