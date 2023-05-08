Lisanslı depoculuğun Türk tarımı için önemi

Marmarabirlik Genel Müdürü İsmail Acar, lisanslı depoların artırılmasının Türk tarımı için çok önemli olduğunu söyledi.

TÜRİB ELÜS piyasasında Zeytin İşlemlerinde Derin ve Likit Bir Organize Piyasa için Yapılması Gerekeneler çalıştayı, Marmarabirlik Genel Müdürlüğü’nde yapıldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlgen, bakanlık temsilcileri, zeytin ve zeytinyağı sektörünün önemli isimleri katıldı.

Dünya genelinde ve Türkiye’de lisanslı depolama hizmetlerinin tarım ürünleri için giderek daha fazla tercih edilmeye başlandığını ifade eden Marmarabirlik Genel Müdürü İsmail Acar, "Zeytin sektöründe Türkiye’de ve dünyada ilk lisanslı depo olma ünvanını taşıyan şirketimiz 2011 yılından bugüne faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de lisanslı depolama hizmetleri de son yıllarda gelişmeye devam etmektedir. Serbest piyasa ekonomisinin gereği olan ürün borsaları ile birlikte çalışmakta olan lisanslı depoculuk sistemi, tarım ürünlerine olan yönelik ticareti kolaylaştıran, tarımsal ürünler için yurtiçinde yaygın bir depolama sistemi meydana getiren, mudilere ürünlerinin emniyet ve kalitesi ile ilgili güvenilir muhafaza sağlayarak, pazar alanını genişleten, piyasalarda fiyat istikrarının oluşmasına yardımcı olan ve ekonomide kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir araç olan çağdaş bir yapıyı oluşturmaktadır. Ürünlerin depolanması, saklanması ve nakliyesinde yaşanan sorunların azaltılması, ürünlerin kalitesinin korunması ve tedarik zinciri yönteminin daha verimli ve güvenli hale getirilmesi açısından lisanslı depolar çok önemlidir. Bu açıdan lisanslı depoların artırılması Türk tarımı için çok önem arz etmektedir” dedi.

Çalıştaya video konferans sistemi ile katılan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, iklim şartlarına bağlı olarak tarım ürünlerinin fiyatlarında dalgalanmalar meydana geldiğini, üreticinin mağdur olmaması için depolama hizmetinin büyük önem arz ettiğini ifade etti. Üründe kalitenin rekabet için artırılması gerektiğini vurgulayan Tan, zeytinyağında tahrişin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde olduklarını da söyledi.