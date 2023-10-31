Lise çıkışındaki kavgada 14 yaşındaki öğrencinin burnu kırıldı

Bursa’da lise çıkışında çıkan kavgada iddiaya göre 15 kişi, 14 yaşındaki gencin üzerine yürüdü. Çıkan arbede sonrası, lise birinci sınıf öğrencisinin burnu kırıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde bulunan Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi Emirhan Onur Uğurlu (14) sırada otururken yanına E.K. (14) geldi.

Arkadaşına yanına oturmamasını söyleyen Emirhan Onur, E.K.’nin yanına zorla oturması üzerine durumu öğretmenine bildirdi. E.K., Emirhan Onur Uğurlu’nun yanından kalkmayınca Emirhan Uğurlu, sinirlenerek sınıf ortasında bağırdı.

Bunun üzerine E.K., üst sınıfta okuyan arkadaşını çağırdı. Üst sınıfta okuyan H.E.Y.(17) sınıfa gelerek Emirhan Onur Uğurlu’yu tehdit etti. Bunun üzerine Emirhan Onur Uğurlu durumu müdür yardımcısına bildirdi. Müdür yardımcısı ise iki arkadaşı el sıkıştırarak barıştırdı. Emirhan Onur Uğurlu’yu tehdit eden H.E.Y. (17), okul çıkışına arkadaşlarını çağırdı.

15 arkadaşı ile beraber Emirhan Onur Uğurlu’nun üzerine yürüyen kalabalık arasında arbede çıktı. Arbede esnasında okul dışından geldiği belirlenen Muhammed isimli bir genç, Emirhan Onur Uğurlu’ya kafa atarak burnunu kırdı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Emirhan, Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tetkikler sonucu Emirhan Onur Uğurlu’nun burnun kırıldığı belirlendi. Müşahede altında tutulan Uğurlu, tedavinin ardından taburcu oldu.

Oğlunun burnunun kırıldığını müdür yardımcısından duyduğunu belirten anne Nilüfer Uğurlu “Oğlum geçtiğimiz gün okul çıkışında darp edilmiş. Darp edilmesi sonucu büyük sıkıntılar yaşadık. Burnunda kırıklar var. Şu anda ameliyat edilemiyor. Bizler yaşadık, başkaları yaşamasın. 15 kişi oğluma saldırıyor. Beni okuldan aradılar. Okula gittiğimde çocuğumu ambulans içinde gördüm. Sınıftan bir arkadaşıyla okul başından beri tartışma yaşıyormuş, anlaşamıyorlarmış. Oğlumun çantasını atarak zorbalık yapıyorlarmış. Oğlum da en sonunda ‘Benden ne istiyorsun’ diyerek silkelemiş. Daha sonrasında zorbalık yapan çocuk üst sınıflardan arkadaşlarını çağırıyor. Daha sonra üst sınıftaki çocuk oğlumu tehdit ediyor. Emirhan da durumu müdür yardımcısına belirtiyor. Müdür yardımcısı da kendince aralarındaki durumu çözüp el sıkıştırıyor. Ama ne yazık ki olay böyle bitmiyor. Oğlumu tehdit eden çocuk, okul dışından arkadaşlarını toplayarak 15 kişiyle beraber Emirhan’ın üzerine yürüyorlar. Aralarından 5 tanesi darp ediyor. Bir diğeri ise oğluma kafası ile vuruyor ve burnunu kırıyor. Biz böyle olay yaşadık, tek isteğim kimsenin bu olayı yaşamaması” ifadelerine yer verdi.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.