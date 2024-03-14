Lise öğrencileri 'Farkındalık oluşturan yarışma' için tasarladı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul'da yer alan tüm lise öğrencilerine yönelik yarışma düzenlendi. 'Kadına yönelik şiddeti önleme ve farkındalık oluşturma' ile 'madde bağımlılığının önlenmesi ve farkındalık oluşturma' temasıyla düzenlenen yarışmada en iyi resim, karikatür ve afiş kategorilerinde gerçekleştirildi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul’da yer alan tüm lise öğrencilerine yönelik yarışma düzenlendi. ‘Kadına yönelik şiddeti önleme ve farkındalık oluşturma’ ile ‘madde bağımlılığının önlenmesi ve farkındalık oluşturma’ temasıyla düzenlenen yarışmada en iyi resim, karikatür ve afiş kategorilerinde gerçekleştirildi.
Tüm ilçe müdürlükleri kendi içinde kurduğu komisyonlarla birinci seçilen eseri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı şubeler resim öğretmenleri ile kurduğu komisyonlar ile ilçelerden gelen eserleri değerlendirerek birinci, ikinci ve üçüncü olan eserleri belirledi. İlk üç yarışmacı arasında yer alan öğrencilere ödülleri, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Doğuş Üniversitesi Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü Ergin Sarar tarafından verildi.
Ödül kazanan öğrenciler ise şu şekilde listelendi:
"Madde Bağımlılığı Yarışması kazananları;
1. Öğrenci
Adı -Soyadı: Elif GÖKSU
Okulu : Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi
İlçesi : Pendik
2. Öğrenci
Adı-Soyadı : Duru EROĞLU
Okulu : Validebağ Fen Lisesi
İlçesi: Üsküdar
3. Öğrenci
Adı-Soyadı : Özge ÇİN
Okulu : Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi
İlçesi : Küçükçekmece
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yarışması kazananları;
1. Öğrenci
Adı -Soyadı: Elif ŞERBETÇİ
Okulu : Hayrullah kefoğlu Anadolu Lisesi
İlçesi : Kadıköy
2. Öğrenci
Adı-Soyadı : Ayşegül İSTANBUL
Okulu : Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi
İlçesi: Beylikdüzü
3. Öğrenci
Adı-Soyadı : Zümra Zeynep DUR
Okulu : Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
İlçesi : Ümraniye