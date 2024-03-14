Lise öğrencileri 'Farkındalık oluşturan yarışma' için tasarladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul’da yer alan tüm lise öğrencilerine yönelik yarışma düzenlendi. ‘Kadına yönelik şiddeti önleme ve farkındalık oluşturma’ ile ‘madde bağımlılığının önlenmesi ve farkındalık oluşturma’ temasıyla düzenlenen yarışmada en iyi resim, karikatür ve afiş kategorilerinde gerçekleştirildi.

Tüm ilçe müdürlükleri kendi içinde kurduğu komisyonlarla birinci seçilen eseri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı şubeler resim öğretmenleri ile kurduğu komisyonlar ile ilçelerden gelen eserleri değerlendirerek birinci, ikinci ve üçüncü olan eserleri belirledi. İlk üç yarışmacı arasında yer alan öğrencilere ödülleri, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Doğuş Üniversitesi Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü Ergin Sarar tarafından verildi.

Ödül kazanan öğrenciler ise şu şekilde listelendi:

"Madde Bağımlılığı Yarışması kazananları;

1. Öğrenci

Adı -Soyadı: Elif GÖKSU

Okulu : Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi

İlçesi : Pendik

2. Öğrenci

Adı-Soyadı : Duru EROĞLU

Okulu : Validebağ Fen Lisesi

İlçesi: Üsküdar

3. Öğrenci

Adı-Soyadı : Özge ÇİN

Okulu : Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi

İlçesi : Küçükçekmece

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yarışması kazananları;

1. Öğrenci

Adı -Soyadı: Elif ŞERBETÇİ

Okulu : Hayrullah kefoğlu Anadolu Lisesi

İlçesi : Kadıköy

2. Öğrenci

Adı-Soyadı : Ayşegül İSTANBUL

Okulu : Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi

İlçesi: Beylikdüzü

3. Öğrenci

Adı-Soyadı : Zümra Zeynep DUR

Okulu : Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi

İlçesi : Ümraniye