Lise öğrencileri Endemik Vadi'de biyolojik çeşitlilik farkındalık eğitim aldı

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Endemik Vadi’de lise öğrencileri, biyolojik çeşitlilik farkındalık eğitimi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çevre Okuryazarlığı Projesi kapsamında lise öğrencileri, Başkent’in endemik bitkilerine ev sahipliği yapan Endemik Vadi’yi ziyaretlerinde biyolojik çeşitlilik üzerine eğitim aldı ve çeşitli bilimsel çalışmalara imza attı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise öğrencilerin çalışmalarını yakından takip etti.

"Endemik Vadi’miz, bilimin ışığı ile parlamaya devam edecek"

Çetin yaptığı konuşmada, "Biyolojik çeşitlilik farkındalık eğitimi tam da arzuladığımız yer de Endemik Vadi’mizde öğrencilerimizle buluşmaya devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çevre Okuryazarlığı Projesi kapsamında lise öğrencilerimize biyolojik çeşitliliği farkındalık eğitiminin gerçekleştirildiği Endemik Vadi’mizin, ilimin ve bilimin yuvası olması bizi çok mutlu ediyor. Bugün olduğu gibi yarın da inşallah Endemik Vadi’miz, bilimin ışığı ile parlamaya devam edecek" diye konuştu.