Lise öğrencilerine 'Suyun Yönetimi ve Yapılan Teknik Çalışmalar' sunumu yapıldı

Bilecik’te lise öğrencilerine ‘Suyun Yönetimi ve Yapılan Teknik Çalışmalar’ hakkında sunum yapıldı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencilerine ‘Suyun Yönetimi ve Yapılan Teknik Çalışmalar’ hakkında sunum yapıldı. Sunumda Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Su Yönetimi Birimi Kimya Yüksek Mühendisi Onur Kavuştu, birçok başlıkta konularda teorik bilgi yanı sıra uygulamalı bilgiler de aktarıldı. Saha kontrol ve analiz ekipmanlarının da anlatıldığı sunum sonrasında okul yönetimi ve öğrenciler duydukları memnuniyeti belirtti.