Lise öğrencilerine yönelik 'Birlikte Güçlüyüz' temalı afiş yarışması

Öğrenciler arasında kadına yönelik şiddeti önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Birlikte Güçlüyüz" temalı afiş yarışması düzenleniyor. Yarışma, öğrencilerin şiddeti önleme konusundaki farkındalıklarını artırmayı, çeşitli şiddet türleri konusunda bilinçlenmelerini hedefliyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle İstanbul genelindeki tüm lise öğrencilerinin katılımına açık afiş yarışması düzenleniyor. "Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve Farkındalık oluşturma" teması etrafında şekillenen yarışma, öğrencilere, sadece fiziksel değil, sözlü, duygusal, psikolojik, ekonomik şiddet gibi diğer şiddet türleri konusunda da bilinç kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, şiddeti önleme çalışmalarına dikkat çekerek aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve gençleri sosyal sorumluluk alanında teşvik etmeyi hedefliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilan edilecek

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin velileri tarafından doldurulacak olan "Katılım Formu ve Taahhütname" ile birlikte başvuru yapmaları, hazırladıkları afişleri ise belirtilen tarihler arasında ilgili okul müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. Son başvuru tarihinin 6 Şubat olduğu yarışmanın değerlendirme sonuçları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilan edilecek ve aynı gün ödül töreniyle dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.