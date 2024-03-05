Lise öğrencilerine yönelik eğitimler devam ediyor

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde lise öğrencilerine yönelik eğitim verildi.

Lise öğrencilerine yönelik eğitimler devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde lise öğrencilerine yönelik eğitim verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ve ilçelerde devam eden lise öğrencilerine yönelik eğitim programları devam ediyor. Yenipazar’da Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ‘Stres Yönetimi Sınav Kaygısı ve Verimli Ders Çalışma Teknikleri Eğitimi’ verildi. Psikolog tarafından verilen eğitimde lise öğrencilerine sınavda yaşanacak stres ve kaygı bozukluğunu azaltmaya yönelik sunumlar yapıldı.

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Lise öğrencilerine yönelik yapılan programların devam edileceği belirtildi.