Lise önünde kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

Küçükçekmece’de, liseli bir grup kız öğrenci bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etti.

Kızların saç saça başa başa kavgası cep telefonu kamerasın yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Gültepe Mahallesindeki bir lisenin önünde okul çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir grup kız henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir kız öğrenciye saldırdı. Araya vatandaşlar girse de kavga edenlere ayıramadı. Kızlar birbirlerine tekme ve tokatla vurmaya başladı. Saç saça baş başa kavga eden kızları, diğer öğrenciler ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Okul müdürünün gelmesiyle kızlar ayrılırken, kızların kavga ettiği anlar bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı.