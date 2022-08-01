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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz’da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95’inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı.

Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, “Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97’si istedikleri okullara yerleşti.” dedi.

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Süreç sonunda herkes yerleştirilecek

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini kaydeden Özer, “İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos’ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos’ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın; çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek” ifadelerini kullandı.

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