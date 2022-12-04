Liseli genç kızın feci ölümü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6. kattan düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gün Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi 2424 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Burcu Tali, yaşadıkları binanın 6. katındaki yangın merdiveninden aşağıya düştü. Genç kızın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan genç kız, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan genç kız, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Genç kız için evinin önünden helallik alındı. Daha sonra Gebze Mutlukent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından 17 yaşındaki Burcu Tali, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tali’nin cenazesi Gebze Pelitli Mezarlığı’na defnedildi.