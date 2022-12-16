Liseli gençler metroda kitap okuyarak farkındalık oluşturuyor

Bursa’da Emir Sultan Anadolu Lisesi Münazara Kulübü öğrencileri; sosyal alanlarda kitap okumanın gerekliliğine dikkat çekmek amacıyla metroda kitap okuma faaliyeti gerçekleştirdi.

Yıldırım’daki okul öğrencileri, kitap okumanın gerekliliğine dikkat çekmek maksadıyla, insanların yoğun olduğu metro, meydan ve kafelerde kitap okuyarak farkındalık oluşturdu. Yaklaşık 40 kadar öğrencinin katıldığı etkinlik, çevredeki vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı.

Emir Sultan Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Hatice Bogoçlu yaptığı açıklamada, “Bugün öğrencilerim ile birlikte kitap okumanın önemi üzerine bir çalışma yaptık. Münazara Kulübü olarak toplu alanlarda kitap okumanın önemi ve kitap okumaya dikkat çekme maksadıyla birlikte çocuklarla kitap okuduk. Metroda, meydanlarda, kafelerde, sosyal yaşamın etkili olduğu alanlarda birlikte kitap okuyarak birlikte dikkat çekmeye çalıştık. Amacımıza ulaştığımıza inanıyorum. Bilhassa metro da bizimle birlikte kitap okuyan yolcularla karşılaştık ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Aslında buradaki amacımız, kitap sosyal hayatın her yerinde, hep çantamızda olmalı. Her zaman kitabı çıkarıp okuyabilmeliyiz. Bu anlamda Münazara Kulübü olarak biz de buradayız demek istedik” ifadelerini kullandı.

“Fikir sahibi olabilmek için kitap okumaya başladık”

Bogoçlu, “Bu yıl okulumuzda ilk defa Münazara Kulübü açıldı ve tartışmak, fikirleri özgürce ifade etmek açısından çok önemli bir platform. Fakat münazaranın da çıkış noktası, tartışmadan önce bilgi sahibi olmaktır. Biz önce bilgi sahibi olup daha sonra fikir sahibi olabilmek için kitap okumaya başladık. Bu anlamda Bursa’da bir farkındalık çalışması yapmaya çalıştık” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’ne çağrı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne kendi ve öğrencileri için çağrıda bulunan Bogoçlu, “Gün içinde uzun bir süre yolculuklarda geçiyor. Özellikle metro hatlarında bir ila iki saat vakit geçiriyoruz. Her zaman yanımızda kitap bulunduramayabiliriz. Bizim Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne aslında bir çağrımız var. Metro hattı içerisine kitaplıklar koymalarını istiyoruz. Yolculuk esnasında oradan herhangi bir kitabı alıp gideceğimiz yere kadar biraz okusak, oradan bir cümle bile alsak hepimiz için çok faydalı olacaktır. Metro hatlarının içerisine küçük kütüphaneler oluştururlarsa hem bizi, hem öğrencilerimizi çok mutlu ederler” şeklinde konuştu.

Sosyal alanlarda kitap okumanın gerekliliğine dikkat çeken 10. Sınıf öğrencisi Mert Aziz, “Bugün hem münazarayı anlatmaya hem de kitap okumanın ne kadar gerekli bir şey olduğunu insanlara bahsetmeye geldik. İlk olarak metroya bindik. En çok insanın bulunduğu ve telefonların çokça kullanıldığı bir ortamda biz bir farkındalık oluşturup, kitap okuma alışkanlığımızı göstermeye çalıştık. Günümüzde çok fazla insan kitap okumaya karşı geri durabiliyor. Biz bunun tam tersi bir algı oluşturmaya çalıştık. Münazara Kulübü öğrencileri olarak da kitap okuma alışkanlığına sahibiz. Bu nedenle bu ayrıcalığı göstermeye çalıştık hem de kitap okumanın ne kadar gerekli bir şey olduğunu vurgulamaya çalıştık. Amacımız, bu tür ortamlarda kitap okumanın gerekliliğini belirtmekti. Günümüzde insanlar metrolarda daha çok telefonlarla vaktini geçiriyor. Biz bu algıyı değiştirmeye çalıştık. Yaptığımız etkinliğe yaklaşık 40 arkadaşımız katıldı. Kimimiz ayakta kimimiz oturduğu yerde çıkarıp kitaplarımızı okuduk. İnsanlara örnek olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.