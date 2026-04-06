Liseli öğrencilerden Kocaelispor'a özel duvar resmi
Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kocaeli Stadyumu Seremoni Odası'nda çocuklara özel duvar resmi hazırladı.
Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi, yürüttüğü sanatsal projelere bir yenisini daha ekledi. Okul yönetiminin Kocaelispor ile kurduğu iletişim sonucunda Kocaeli Stadyumu Seremoni Odası’nda çocuklara yönelik özel duvar resmi projesi hayata geçirildi.
Proje, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmenleri Hayrettin Şen, Makbule Atlan ve Birgül Taşören danışmanlığında gerçekleştirildi. Çalışmaya öğrenciler Elif Sura Sarı, Ceylin Elçin Demiröz, Defne Akın, Melike Güler ve Tamer Arda Şentürklü katkı sundu.
Kocaelispor sevgisi ve stadyum coşkusunun çocukların gözünden aktarıldığı duvar resminde, ellerinde kulüp bayrağı tutan çocuk figürünün yanı sıra Türk bayrağı ve konfeti detaylarına yer verildi. Kocaelispor forması giyen çocukların tasvir edildiği renkli çalışma, taraftar ruhunu ve stadyum atmosferini estetik bir kompozisyonla duvarlara taşıdı.