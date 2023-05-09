Liseli öğrencilere 'Gönüllü turizmi' deneyimi

Yeşim Grup’un girişimiyle şekillenen ve Lacoste Vakfı’ndan aldığı uluslararası destekle SosyalBen Akademi danışmanlığında yürütülen “Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi çerçevesinde Ankara-Beypazarı’nda “Gönüllü turizmi” gerçekleştirildi. Programda yer alan 15 gönüllü lise öğrencisi çeşitli atölye çalışmalarına katılarak gönüllü turizmini deneyimleme ve farkındalıklarını artırma şansı buldu.

Yeşim Grup, SosyalBen Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliğiyle geliştirilen “Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi çerçevesinde Ankara-Beypazarı’nda 24-27 Nisan tarihlerinde 15 gönüllü lise öğrencisiyle “Gönüllü turizmi” programı gerçekleştirildi. İçeriği ve katılımcıları itibariyle Türkiye’de örnek bir çalışma olarak organize edilen özel program çerçevesinde öğrencilerin yaşadıkları bölgelerin zenginliklerini tanıması, kültürel farkındalıklarının oluşması ve aynı zamanda bölgeye özgü faaliyetlerde gönüllü olarak çalışarak fayda sağlamaları hedeflendi. Bu hedef çerçevesinde projedeki gönüllü öğrenciler, yıl boyunca aldıkları teorik eğitimleri “Gönüllü turizmi” ile sahada deneyimleme şansı buldu.

Liseli gençler Beypazarı - Yaşayan Köy çalışanlarına bahçede, mutfakta, ahırda ve kültürel atölyelerde destek olarak gönüllülük bilinciyle yeni deneyimler elde etti. Program çerçevesinde gönüllü öğrencilerinin kültürel farkındalıklarının artması amacıyla kerpiç, çamaşır, ıhlamur baskı, bakırcılık, dericilik zanaatı, halı dokuma, gölge oyunları, seyirlik oyunlar ve ekşi mayalı ekmek yapımı atölyeleri de gerçekleştirildi. Gönüllüler, Beypazarı’nda bulunan müzeleri, tarihi çarşıyı ve Beypazarı Maden Suyu Fabrikası’nı da gezerek yörenin kültürel zenginlikleriyle ilgili detaylı bilgi edinme fırsatı da buldu.

Genç gönüllüler ayrıca bu özel programda Beypazarı Çayırlıoğlu ve Rüstempaşa İlkokulu’nda öğrenim gören 180 çocukla da bir araya geldi. Bir günlük beceri-tasarım atölyelerini içeren saha çalışmasında oyun, resim ve müzik atölyelerine katılan genç liseliler, gönüllülüğün önemli kazanımlarından olan iletişim, kriz yönetimi, problem çözme, empati, ekip çalışması gibi alanlarda deneyim kazandı.

Programın son gününde Anıtkabir’i ziyaret eden ve Ata’nın huzuruna çıkan genç gönüllüler, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı ziyaret ederek “Önce İnsan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmaları aktarma fırsatı buldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü yetkilileri de Türkiye’de gerçekleştirilen gençlik ve gönüllülük çalışmalarıyla ilgili liseli gençlere bilgi verdi.

“Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi hakkında:

Yeşim Grup, SosyalBen Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nin örnek iş birliğiyle 2019 yılında yola çıkan ve 30 öğrenci ile hayata geçirilen “Önce İnsan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmayı hedefliyor. Proje, kurumlar arasındaki öğrenmeyi, birbirini güçlendirmeyi desteklediği gibi akranlar arası bir deneyim paylaşımına da zemin hazırlıyor. Özel okullarda ücrete tabi olan bu deneyimlere devlet okullarındaki çocuklar erişemiyor. Proje bu anlamda deneyimsel eşitliği sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Yeşim’in kurucusu Şükrü Şankaya’nın hayırseverlik anlayışını sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci ile birleştirerek, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmaya imkan sağlayan proje, Eylül 2021’de Lacoste Vakfı’ndan aldığı uluslararası destekle hız kazanarak yeni dönemde Bursa Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi’nin katılımıyla daha da büyüdü. Şu anda 180 gönüllü öğrencinin yer aldığı projede nihai hedef, gönüllüğün önce Bursa’da, sonra da Türkiye’deki diğer okullarda yaygınlaştırılması ve bu konuda bir şuur oluşturulması.

2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde SosyalBen Akademi Danışmanlığı’nda Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri ile gönüllülük, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk temalarında eğitimler, etkinlikler ve uygulamalı saha çalışmaları gerçekleştirilerek öğrencilerin gönüllülük bilinci ve hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazanmaları için çalışmalar devam ediyor. Dönem içinde teori ile desteklenen proje uygulamaları ile öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmalarını yaşayarak öğrenme fırsatı yakalıyor.

Projenin danışmanlığını yürüten SosyalBen Akademi 2015 yılında Ece Çiftçi tarafından kurulmuş SosyalBen Vakfı’nın ikinci iktisadi işletmesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal girişimci bir kuruluş olan SosyalBen Akademi, Türkiye’deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya kurmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti veriyor.