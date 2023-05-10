Liseliler dart turnuvasında yarıştı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde liseler arası dart turnuvası başladı.

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaş olarak yürüttüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen dart turnuvası başladı.

Ergene İmam Hatip Ortaokulu salonunda başlayan dart turnuvasında kıyasıya geçen müsabakalarda sürpriz sonuçlarla gençler kendilerini ne kadar geliştirdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Turnuvayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı ve Ergene İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hidayet Göktaç yakından takip etti. Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da turnuvaya katılan genç sporculara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.