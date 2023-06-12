Liselilere 'Çocuk Hakları ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele' anlatıldı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imam hatip ortaokulu öğrencilerine ’Çocuk Hakları ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele’ konulu program düzenlendi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından ‘Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ münasebetiyle Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik "Çocuk Hakları ve 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele" konulu bilgilendirme programı düzenlendi. Lise ve ortaokul öğrencilerine Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, çocuk işçiliğinin ne olduğu, nasıl mücadele edileceği hakkında bilgiler verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocuktan işçi olmayacağı vurgulanarak, "Çocuğu temel haklarından mahrum bırakan, gelişimini ve eğitimini engelleyen çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.