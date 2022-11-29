Liselilere bedava internet ve harçlık

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik olarak geçtiğimiz yıl başlattığı Paşa Kart projesini bu yıl da sürdürüyor.

İçinde haftalık 2 GB internet ve Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Paşa Kafe’de geçerli olmak üzere aylık belirli miktar TL yüklü olan Paşa Kartlar, bu yıl da Süleymanpaşa’da yaşayan 12. sınıf öğrencilerine dağıtılmaya başlandı. Paşa Kart sahibi lise son sınıf öğrencileri, kartlarını 2022-2023 eğitim-öğretim yılı boyunca kullanabilecekler. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan Paşa Öğrenci Kart ile öğrenciler Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde derslerine çalışırken burada bulunan Paşa Kafe’de sunulan hizmetlerden yararlanabilecek. Ayrıca haftalık 2 GB internet paketi sayesinde de çağın en büyük bilgi kaynağı internete sürekli bağlı kalacak.

Başkan Yüksel paşa kartları bizzat dağıtıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkileri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projede, öğrencilere Paşa Kartları Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel bizzat teslim ediyor. Başkan Yüksel, Süleymanpaşa’da faaliyette bulunan liseleri tek tek ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor. Talep ve beklentileri dinleyerek soruları yanıtlayan Yüksel, görev süreleri içinde gençlere ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilen yatırım ve hizmetleri tanıtıp önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi veriyor.

“Sınava hazırlanan gençlerimizin motivasyonlarını arttırmayı amaçlıyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Üniversite sınavlarına hazırlanan lise son öğrencilerimize yönelik hazırladığımız ve geçen yıl başlattığımız, Paşa Kafe hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecekleri ve internet paketinin yer aldığı Paşa Kartları okullarımızda öğrencilerimize bu yıl da ulaştırıyoruz. Üniversiteye hazırlanan ve stresli bir dönemden geçen gençlerimizin motivasyonlarını arttırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize Paşa Öğrenci Kartlarını iyi günlerde kullanmalarını diliyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarı dolu günler diliyorum” diye konuştu.