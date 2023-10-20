Liselilerin kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde liseliler maç öncesi birbirine girdi. Büyüyen kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde basketbol maçı olan Tekirdağ Anadolu Lisesi ve Namık Kemal Lisesi öğrencileri maç öncesi İsmet Paşa İnönü Kapalı Spor Salonun önünde bir araya geldi. Burada bir süre karşılıklı atışan liseliler, torpil benzeri patlayıcı maddeleri patlatarak ortalığı tozu dumana kattı.

Ortalık savaş alanına döndü

Karşılıklı atışmada sinirler gerilince liseliler birbirine girdi. Yumrukların atıldığı, birbirilerinin üzerine su şişesi, torpil ve meşale parçalarının atıldığı kavga bir anda savaş alanına döndü. Kavga sonrası bazı öğrencilerin çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanırken, polis ekipleri de olay yerine geldi. Polisin geldiğini fark eden liseliler sakinleşerek spor salonuna girdi.

Öğrenciler, kavgada yara alan arkadaşları için ambulans çağırmak yerine kendi imkanlarıyla yaralarını sarmaya çalıştı.