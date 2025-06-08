Litresi 2,5 milyon lira yok satıyor

Tarım İşetmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabay Tarım İşletmesi bünyesinde bu an Arap aygırı Baba Mevlüt’ün spermaları 250 bin liradan satılıyor.

1930’lu yıllardan bu yana Arap atı yetiştiriciliğinde önemli konumda bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabay Tarım İşletmesinde yetişen ve at yarışlarının efsaneleşmiş ismi olan Caş’ın yavrularından biri olan Baba Mevlüt, 2009’de doğdu. Düzenlenen açık artırmada 2011’de satılan ve çok başarılı bir yarış hayatı geçiren Baba Mevlüt, 2017’de TİGEM tarafından geri satın alındı. O dönemden bu yana efsane aygır Baba Mevlüt, yeni yarış atlarının üretiminde kullanıldı. Koşarken elde ettiği başarılarla sahibini mutlu eden Baba Mevlüt, yıllardır da hem yavruları hem de spermalarıyla TİGEM’e kazandırdı.

Yavruları milyonlarca liraya satılan Baba Mevlüt’ün spermaları da kazandırıyor. Bugün farklı miktarlarda elde edilen Baba Mevlüt’ün spermaları 250 bin liradan satılıyor. Ortalama 100 ml sperma olarak hesap edildiğinde ise elbette litreyle satılmıyor ancak litresi 2,5 milyon liraya denk geliyor.

Karacabey Tarım İşletmesi İdari Müdür Yardımçısı Ali Yağlıcı, Türkiye’de yarış safkan atı Arap yetiştiriciliğinin 1930’lu yıllarda aygır ve kısrakların Türkiye’ye getirilmesiyle Karacabey harasında başladığını belirterek, "Elimizdeki atların Türkiye’deki tüm Arap yarış atlarının kökekinde Türkiye’ye getirilen bu aygır ve kısraklar bulunuyor. Türkiye’de yarış maksatlı safkan Arap atı etiştiricilğinin başlangıç noktası bu hara" dedi.

Her talep edere sperma verilmiyor

Yağlıcı, işletmede 2006 yılında dondurulmuş aygır sperma üretim labortuvarı kurulduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Laboratuvarın kuruluş amacı, efsaneleşmiş aygır Caş’ın genetik materyalini muhafaza edip ilerleyen yıllarda kullanmak ve dondurulmuş sperma satışı yapmaktı. Halen Caş’ın dondurulmuş sperması mevcut ancak satılmıyor. Yaklaşık 40 aygırın dondurulmuş spermasını sperma üretim laboratuvarında muhafaza ediyoruz. Özel yetiştiricilere hem taze hem dondurulmuş sperma satışı yapıyoruz. Önceki yılarda yurt dışına da sperma satışı yapılmıştı. Bize talep geliyor. Önce ve titiz bir incele yapıyoruz. Kısrağın orijini talep ettiği aygırın orijinine uygunsa ve diğer şartlar yerine geliyorsa sperma satışı yapıyoruz."

Efsane yarış atı Caş’ın ün yapmış yavrusu Baba Mevlüt’ün spermalarına iyi talep olduğunu vurgulayan Yağlıcı, "Bir doz sperması 250 bin lira. Kısraklarından Baba Mevlüt tayı elde etmek isteyenler başvurularını yapıp ücretini ödeyip spermalarını satın alıyorlar. Taze olarak veriyoruz ve yavru garantili oluyor" dedi.

Yağlıcı, sperma üretim laboratuvarında muhafaza edilen spermalardan yaşayanlarınkini talep karşılığnıda sattıklarını belirterek, "Ölmüş olanların aygırların spermalarını servet dahil verilse satmıyoruz. İlerleyen yıllarda genetik çalışmada gen kaynağını muhafaza etmek amacıyla koruyoruz" ifadesini kullandı.