Livakovic, Fenerbahçe formayla ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanını yaptı.
Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb’ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanını yaptı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Livakoviç, Can Bartu Tesisleri’nde ilk idmanını yaptı. Hırvat kaleci, Kaleci Antrenörü Haluk Kaplan yönetiminde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.