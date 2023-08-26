Livakovic, Fenerbahçe formayla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanını yaptı.

Livakovic, Fenerbahçe formayla ilk antrenmanına çıktı
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Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb’ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanını yaptı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Livakoviç, Can Bartu Tesisleri’nde ilk idmanını yaptı. Hırvat kaleci, Kaleci Antrenörü Haluk Kaplan yönetiminde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

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