Liverpool yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Liverpool, Benfica'yı 3-3 berabere kaldı. İlk maçta rakibini 3-1 yenen İngiliz ekibi adını yarı finale yazdırdı.

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  • 13.04.2022 23:55
  • Güncelleme: 14.04.2022 00:25
Liverpool yarı finalde
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Liverpool, Benfica’yı 3-3 berabere kaldı. İlk maçta rakibini 3-1 yenen İngiliz ekibi adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz temsilcisi Benfica’yı konuk etti.

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Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 21. dakikada Ibrahima Konate ile 1-0 öne geçti. 32. dakikada konuk takım Goncalo Matias Ramos ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Liverpool oldu. 55. dakikada Firmino ile İngiliz ekibi yeniden öne geçti. (2-1) 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Firmino skoru 3-1’e getirdi. Benfica 73. dakikada Roman Yaremchuk ve 81. dakikada Darwin Nunez ile bulduğu gollerle 3-3’lük eşitliği yakaladı ve 90 dakika bu skorla sona erdi. İlk maçı 3-1 kazanan Liverpool, yarı finale yükseldi.

İHA

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