Lodos ağaç ve elektrik direğini devirdi

Bursa’da gün boyunca etkili olan şiddetli lodos, sabaha karşı bir ağacı ve elektrik direğini araçların üzerine devirdi. Devrilen ağaç ve elektrik direği araçlarda maddi hasar meydana getirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi Öğreten Sokak üzerinde meydana geldi. Gün boyunca etkili olan lodos, sabah saatlerinde Öğreten Sokak’ta bulunan bir ağacı ve elektrik direğini devirdi. Gürültü sesini duyanlar, gördüğü manzara karşısında şok oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemlerini aldı. Öğrencilerin yoğun kullandığı yolda gerçekleşen olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Diğer yandan Bursa Valiliği, vatandaşları tedbirli olmaları için uyarmıştı. Yapılan uyarıda "5 Kasım 2023 (Pazar) günü akşam saatlerinden başlayarak pazartesi günü sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgarın, 50-70 kilometre şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.