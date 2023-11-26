Lodos, halı sahanın demirlerini yıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak açılan futbol tesisi, şiddetli lodos nedeniyle hasar gördü.

Lodos, halı sahanın demirlerini yıktı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak açılan futbol tesisi, şiddetli lodos nedeniyle hasar gördü.

Dün akşam saatlerinden sonra etkisini arttıran lodos, İnegöl’de ev ve işyerlerine zarar verdi. Çatıları uçuran lodos Cerrah Mahallesi’nde de futbol tesisine zarar verdi. Futbol sahasının tel örgülü demirlerini yıkan lodos, yeni açılan sahayı kullanılamaz hale getirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman