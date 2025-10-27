Lodos sebebiyle ağaç ve elektrik direği devrildi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağacı ve elektrik direğini devirerek araçlarda hasara neden oldu.

Mustafakemalpaşa ilçesinde etkili olan lodos, adliye karşısında bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bahçesinde bir ağacın devrilmesine sebep oldu. Devrilen ağaç, hemen yanında bulunan adliyeye ait otopark alanındaki bir aracın üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

Aynı bölgede bulunan bir elektrik direği de ağacın üzerine düşmesi nedeniyle yıkıldı. Direğin devrilmesi sonucu kopan elektrik telleri yine otoparkta park halinde bulunan birkaç aracın üzerine düştü. Araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Ağacın dalları parçalanarak araçların bulunduğu alandan kaldırıldı. Elektrik direği ve kablolarla ilgili de gerekli onarım işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.