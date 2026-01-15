Lodostan zarar gören seralara Büyükşehir desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, afetlerden olumsuz etkilenen çiftçilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Tarım Peyzaj A.Ş. aracılığıyla, Gürsu ilçesine bağlı İğdir, Karahıdır ve Kazıklı mahallelerinde lodos nedeniyle hasar gören seraların yeniden üretime kazandırılması amacıyla gerekli destekler sağlandı.

Yapılan hasar tespitlerinin ardından belirlenen 36 üreticiye, tamamen hibe olarak sera naylonu dağıtıldı. İğdir Mahallesi Muhtar Azası Mustafa Çalım, yapılan destekten dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ederek, "Lodos nedeniyle seralarımızda ciddi hasar oluştu. Durumu Ziraat Odası Başkanımıza iletip Büyükşehir Belediyemizden talepte bulunduk. Talebimizin kısa sürede karşılanması bizleri memnun etti" dedi.

Ocak ayında yaşanan lodostan bölgede yaklaşık 36 üreticinin etkilendiğini ifade eden Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, "Toplamda 200 dönüm sera alanımız bulunuyor. Bunun yaklaşık 50 dönümünde ciddi parçalanmalar meydana geldi. Büyükşehir Belediyemizle hemen iletişime geçtik. Başkanımız Mustafa Bozbey’in hızlı dönüşüyle, 36 üreticimize birer dönümlük sera naylonu tamamen hibe olarak verildi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Destekten duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler de tarımsal üretime yaptığı katkılar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.