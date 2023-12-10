Lojistik deposundaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, dün saat 04.07’de Barış Mahallesi 1805/3 Sokak’ta bulunan lojistik deposunda meydana gelmişti. 82 araç ve 209 personelin müdahale ettiği yangın 8 saatin ardından kontrol altına alındı. Kimyasal malzemeler sebebiyle alevler tamamen söndürülemedi. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.