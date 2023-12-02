Lojistik firmasının tercihi Lokman Koçaslan Otomotiv oldu

Lokman Koçaslan Otomotiv, lojistik sektörünün öncü firmasına 20 tane MAN TGX’i teslim etti.

Lokman Koçaslan Otomotiv’in uzun yıllara dayanan deneyimi ile müşteri odaklı hizmet anlayışının bir sonucu olarak hayata geçen teslimat törenine Akran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Efe Korkmaz, Finans Müdürü Serpil Tosun, Akran Uluslararası Lojistik Genel Müdürü Bekir Sapankaya, Nakliye Genel Müdürü Ahmet Bala, HYDRA Demircilik Genel Müdürü Ebru Bulut, Akran Grup Araç Filo Yöneticisi Ali Kıvrak, Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Genel Müdürü Ersel İşcan, Satış Direktörü Ümit Kilit ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Bora Berköz katılım sağladı. Lojistik yetkilileri, filoya katılan yeni çekicilerin operasyonel verimliliği artıracağını ve müşterilere daha etkin hizmet sunma kapasitesini güçlendireceğini belirtirken Lokman Koçaslan Otomotiv yetkilileri ise Akran Lojistik’in MAN’ı ve kendilerini tercih etmelerinin gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Aldıkları 20 adet çekiciyle lojistik sektöründeki güçlerini daha da artırdıklarını belirten Ayhan Korkmaz, "Aldığımız çekicilerin kalitesi ve performansı, filomuza önemli bir katma değer sağlayacak. Lokman Koçaslan Otomotiv’den aldığımız hizmetten son derece memnunuz. Çekicilerin yakıt verimliliği, sürüş konforu ve teknolojik özellikleri ile sektörde öne çıkan araçlar arasında yer alıyor. Lokman Koçaslan Otomotiv ise işbirliği sürecinde gösterdiği profesyonellik ve müşteri odaklı yaklaşımıyla bizi etkiledi. Araçların teslimatından satış sonrası desteklere kadar olan süreçte de ekip her zaman yanımızda oldu. Yeni çekicilerimizle birlikte daha verimli ve güvenilir taşıma hizmeti sunma hadefine bir adım daha yaklaştık" şeklinde konuştu.

Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan ise, "Güçlü bir firmaya, güçlü bir markayla hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Çekicilerin dayanıklılıkları ve yüksek performanslarıyla sektörde öne çıkıyor. Bu teslimat, Türkiye’nin lojistik sektöründeki büyümeye ve gelişmeye olan katkımızı bir kez daha gösteriyor” dedi.

Müşterilerinin çözüm ortağı olmak, en kaliteli hizmeti vermek ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlamanın birinci hedefleri olduğunu vurgulayan Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Direktörü Ümit Kilit de, "Markanın gücü ve dayanıklılığı, lojistik sektöründe önemli bir oyuncu olan firmaya önemli avantajlar sağlayacak. Yüksek performansı, yakıt verimliliği ve sürüş konforuyla öne çıkan çekici, taşımacılık alanında çözüm arayan müşterilerimizin beklentilerini karşılamak adına sektörün en güçlü seçeneklerinden biri oldu" diye konuştu.