Lojistik ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren STK'nın Türkiye şubesi kuruldu

TAKİP ET

The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye şubesi, ilk olağan Genel Kurul Toplantısı ile 11 Mart tarihinde resmi olarak kuruldu.

CILT kurumsal üyesi ICA YSS ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşen toplantıya, lojistik ve taşımacılık sektörünün ileri gelen kurum ve kişileri kurumsal ve bireysel üye olarak katıldı. Yapılan açıklamaya göre, Kasım 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca onaylanan CILT Türkiye Şubesi Türkiye genelinde mevcut toplam 135 yabancı sivil toplum kuruluşu arasında şube statüsü alabilen 19 kuruluştan birisi oldu. Ayrıca CILT Türkiye bu kuruluşlar arasında Lojistik ve taşımacılık alanında çalışan tek sivil toplum kuruluşu olarak yer alıyor. Lojistik ve taşımacılık sektöründe saygın ve global çapta lider bir otorite olarak bilinen STK, İngiltere’ de 1919 yılında taşımacılık ve lojistik sektörünün geleceğini şekillendirmek vizyonu ile kurulmuş ve 40 ülkede 40 bin üyesi ile çalışmalarını sürdürüyor. CILT Türkiye’nin ilk ayak sesleri, CILT üyesi lider kadınların 2013’ de STK’nın kadın kanadı olarak kurduğu Women in Logistics and Transport’un (WiLAT) 2021’de Türkiye’de kurulmasıyla duyulmaya başlanmıştı. Berna Akyıldız liderliğindeki WiLAT Türkiye, sektörde kadın gücünün daha etkin hale gelmesi için önemli çalışmalara imza attı.

Toplantıda deprem felaketine değinen CILT Türkiye Kurucu Başkanı Berna Akyıldız, ’’Deprem kaçınılmaz olsa da ona nasıl hazırlanacağımız bizim seçimimiz. Biz bu konuda üzerimize düşen tüm sorumluluğu almak için hazırız. Ancak bu bir koordinasyon işi olduğu için, en önemli gücümüz diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve küresel çapta bir uzmanlıktan faydalanmak olacaktır’’ dedi.

Berna Akyıldız, sözlerini şöyle tamamladı: ’’Taşımacılık ve lojistik sektörü aynı zamanda tüm sektörlerin kesişen noktasında yer alıyor. Lojistik ve taşımacılık sektörünün gelişmesi ve güçlenmesi, orta koridor ve transit merkezi konumu açısından Türkiye için son derece önemlidir. Bu anlamda önemli ve saygın bir asırlık kurumu sektöre ve ülkemize kazandırmaktan mutlu ve gururluyuz. Genel Kurul Toplantısı sonrası taşımacılık ve lojistik sektörünü geleceğe taşıma vizyonu ile çalışmalarını hızlandıracak.’’