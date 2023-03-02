Lokantadan çıktıktan sonra vuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 67 yaşındaki kişi, lokantadan çıktıktan sonra silahla dizinden vuruldu. Şüpheli ise taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Lokantadan çıktıktan sonra vuruldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 67 yaşındaki kişi, lokantadan çıktıktan sonra silahla dizinden vuruldu. Şüpheli ise taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yedikten sonra iş yerine gitmek üzere lokantadan çıkan İ.A. (67), yürüdüğü sırada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli tarafından silahla dizinden vuruldu. İ.A. yaralandı, şüpheli ise taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan İ.A.’nın, şüpheliyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.