Lokantalara denetim

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde toplu tüketim yerlerinden lokantalara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Lokantalara denetim
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde toplu tüketim yerlerinden lokantalara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Muratlı İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren lokantalara yönelik denetimler yaptı. Zabıta ekipleri fiyat tarifesi ve ruhsat denetimi yaparken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri hijyen açısından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise son kullanma tarihleri açısından kontrol gerçekleştirdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kamu sağlığının korunması ve tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak adına yapılan denetimlerde, toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza konularına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.