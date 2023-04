Lokman Koçaslan Otomotiv'de atama

Lokman Koçaslan Otomotiv İzmir Servis Müdürü pozisyonuna, uzun süredir sektörde ve profesyonel iş hayatında olan Ozan Kocamaz atandı.

Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışına sahip olma misyonuyla yola çıkan, satış, servis, yedek parça ve 2. el hizmetlerini sunan Lokman Koçaslan Otomotiv, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve İzmir olmak üzere 4 konumda, toplam 30 bin metrekare alanda hizmetini sürdürüyor. Yeni göreve atanan Lokman Koçaslan Otomotiv İzmir Servis Müdürü Ozan Kocamaz, “Serviste görev yapan her bir çalışma arkadaşımın takımın bir parçası olduğu bilincini vermeye çalışarak ve sorumluklarımızı eksiksiz yerine getirerek bütünün başarıya ulaşmasını sağlamayı temel görev olarak edindim. Lokman Koçaslan Otomotiv olarak bu istikamet her bir çalışanımız için, sunmuş olduğu hizmette kendi hayatlarında almış oldukları hizmetleri göz önünde bulundurup müşteri hissi ile ne beklenildiği konusunda empati kurarak tüm müşterilere bu özen ile yaklaşan personel kültürü oluşturabilmeyi temel aldık. Hizmet sektörünün rekabet ettiği günümüzde müşteri beklentilerini okuyabilen, sürekli kaliteyi benimsemiş ve kendisini geliştirebilen çalışanlar ile bir bütünün parçalarına oluşturabilmek en önemli unsur olacaktır” dedi.

Kocamaz, “Günümüz şartlarında ekonomik olarak zor işletilen ticari araçlar için bakım onarım maliyetleri çok önemli durumda. Kullanıcılar her zaman sorunun tek seferde çözüldüğü, her seferinde aynı kalitede hizmet alabildiği sonuç olarak memnun ayrıldığı servisleri tercih etmekte. Bu bakımdan görev yapmakta olduğum Lokman Koçaslan Otomotiv, işinde profesyonel personeller ile çalışan müşteri memnuniyetini ilk sıraya koymuş bir sektör lokomotifi. Sağlanmış olan bu başarıyı korumak ve İzmir’de bulunan ticari vasıta servis hizmetleri veren tüm firmalar arasında her zaman kalitesinden emin olunan, her müşteri ziyaretinin aynı memnuniyet ile tamamlandığı bir servis hizmeti vermeyi ve işini seven, doğru ve akılcı bir sinerji oluşturup şirket içi eğitimler ile süreci destekleyerek hem bireysel hem de görev yaptığımız organizasyonun değerlerinin yükseltilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.