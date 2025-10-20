Londra'da kazandıklarıyla memleketine toprak yatırımı yaptı

Bursa’nın Karacabey ilçesinden genç yaşlarında yabancı dil öğrenmek için gittiği Londra’da fast food zinciri kuran Seçim Gezegen, kazandıklarının bir bölümüyle son 10 yılda bin dönüm arazi satın alarak tarıma yatırım yaptı.

Gezegen, Karacabey’deki tarlasında yaptığı açıklamada, 1985 yılında Bursa Otelcilik Turizm ve Meslek Lisesinden mezun olduğunu belirterek, "O dönemlerde çok iyi eğitim veriliyordu. Üniversite okuma şansınız yoksa bu lise gerçekten sizi hayata, çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlıyordu" dedi.

O yıllarda hedefler belirleyen bir genç olduğunu anlatan Gezegen, "4 yıldızlı otelde ön büroda çalışmaya başladım. Resepsiyon memuru ve ardından ön büro müdürü olmayı, sonrasında yükselmeyi hedefliyordum. Bunun için iyi bir yabancı dil bilmeniz gerekiyordu" ifadesini kullandı.

Ailesinin imkanlarını kullanarak yabancı dil eğitimi için 1988’de Londra’ya gittiğini ve bazı yerlerde çalıştıktan sonra kendisine ait bir lokanta açtığını dile getiren Gezegen, şunları söyledi:

"Orada zamanla fast food zinciri kurdum. Ailem, çocuklarım orada devam ediyor. Ben de genele Londra’da yaşıyorum. Nisan ile eylül arasında Karacabey’e gelip tarımla uğraşıyorum. Toprakla bağımız hiç kopmadı. Rahmetli babam da çiftçiydi. Neticede toprak sevgimiz bizi yaklaşık 10-15 yıldır Türkiye’de üretime soktu. Londra’da kazandığım paranın bir kısmıyla memleketime yatırımlar yaptım. Son 10 yılda azar azar derken bin dönüm arazi aldım."

Kendisine ait bin dönüm başta olmak üzere kiraladıklarıyla binlerce dönümde üretim yaptığını anlatan Gezegen, firmalara büyük ölçekli domates ve mısır gibi ürünler ürettiğini kaydetti. Gezegen, ürün çeşitliliği sağlamak adına bazen karpuz gibi ürünler de ektiğini belirterek, "Her yıl arazilerimi çeşitli ürünlerle dolduruyorum. Nisandan eylüle kadar alın terimizle üretip kazanmaya çalışıyoruz. Bana ’Londra’da ne güzel işin var niye tarım?’ diye soruyorlar. Toprakla uğraşmayı, tarımsal üretimi seviyorum. Seviyorum ancak biraz daha sistemli olsa çok daha iyi olacak" diye konuştu.

Türkiye’de tarımsal üretimin en büyük sorunlarından birisinin zirai ilaçların yeteri kadar denetlenmemesi olduğuna dikkati çeken Gezegen, üreticinin yüksek maliyetlerinin de diğer önemli sorun olduğunu söyledi.

Zirai ilaç konusunda büyük sıkıntılar bulunduğunu aktaran Gezegen, şöyle konuştu:

"Çiftçi hem fazla ilaç kullanıyor hem de birçoğu yasaklı ilaç kullanıyor. Bu yüzden Bulgaristan ötesine geçmiyor. Marmara bölgesinde sulu tarım mevcut. Ege’de üzüm üretiliyor. Hatay’da da Adana’da da domates üretiyor. Eskişehir’de domates üretiyor. Bölgesel tarım ulusal tarım haline geldi. Domates Bursa’nın Karacabey ve Mustafakemapaşa ilçesinde önemli ama her yerde üretiliyor çünkü sistem yok. Önüne gelen istediğini ekiyor. Bu da yüksek maliyete rağmen fiyatları düşük tutuyor. Benim kilosunu tarladan 4,60 liraya verdiğim domates, çok gitmeyeceğim Karacebey’de 5 katına satılıyor. Burada üretici kazanıyor mu sizce?"