Longoz ve İl Ormanı'nın muhteşem doğası 2024'ün gözdesi oldu

Acarlar Longozu ve Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı 2024 yılında 360 bin ziyaretçi ağırlayarak son dönemlerin en yüksek misafir sayılarından birine ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi himayesinde hizmet sunan Acarlar Longozu ve Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Türkiye’nin önemli turizm duraklarından biri olma özelliğini sürdüren ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığı Acarlar Longozu ve İl Ormanı Tabiat Parkı’nda 2024 yılı toplam ziyaretçi sayısı 360 binin üzerine çıkarak rekor bir rakama ulaştı.

Şehrin en dikkat çeken doğal alanlarından biri olan Acarlar Longozu, bu yıl doğaseverler tarafından büyük ilgi gördü ve toplamda 174 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sakarya’nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan bu doğal güzellik, özellikle sucul bitkilere ev sahipliği yaptığı yüzlere kuş türü ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerin ilgisi odağı oldu. Longoz, doğa fotoğrafçılarından yürüyüş tutkunlarına kadar geniş bir kitleye hitap ederken, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir turizm çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Acarlar Longozu’nun yanı sıra, şehrin bir diğer doğal harikası olan Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı da 2024 yılında yoğun bir ilgi gördü. Şehir merkezine yakınlığıyla bilinen park, bu yıl 192 bin doğaseveri misafir etti. Yürüyüş yolları, piknik alanları ve doğal güzellikleriyle hem aileler hem de doğa tutkunları için vazgeçilmez bir nokta haline gelen İl Ormanı Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçi çeken bir destinasyon olarak öne çıkıyor.