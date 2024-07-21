Lool Optik, Vega AVM'de Görkemli Bir Açılışla Hizmete Girdi

Gökhan Güllü'nün sahibi olduğu bu yeni gözlük mağazası, Çiçek Mimarlık tarafından titizlikle ve estetik bir anlayışla dekore edildi. Açılış töreninde kurdeleyi kesen isim ise Sibeso Başkan Vekili Arif Kanık oldu.

Şıklık ve Kalitenin Adresi: Lool Optik

Lool Optik, seçkin marka güneş gözlükleri ile dikkat çekiyor. Mağazada, dünya çapında tanınan ve beğenilen markaların en yeni ve en trend modelleri satışa sunuluyor. Hem kadın hem de erkekler için geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Lool Optik, güneş gözlüklerinde kaliteyi ve şıklığı bir arada arayanların ilk tercihi olmaya aday.

Kusursuz Müşteri Deneyimi

Lool Optik, sadece geniş ürün yelpazesi ile değil, aynı zamanda sunduğu müşteri hizmetleri ile de öne çıkıyor. Uzman personeli, müşterilere en uygun güneş gözlüğünü seçmelerinde yardımcı oluyor ve her ziyaretçinin mağazadan memnun ayrılmasını sağlıyor.

Modanın ve Sağlığın Buluştuğu Nokta

Gökhan Güllü'nün vizyonu ile hayata geçirilen Lool Optik, güneş gözlüklerinde hem modayı takip eden hem de göz sağlığını önemseyenlerin buluşma noktası oldu. Siz de en yeni modelleri görmek, tarzınıza uygun güneş gözlüklerini keşfetmek ve modayı yakından takip etmek için Lool Optik'e davetlisiniz.