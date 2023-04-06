Los Angeles derbisinde kazanan Clippers oldu

NBA'de Los Angeles Clippers, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 125-118'lik skorla mağlup ederek 42. galibiyetine ulaştı ve play-off yolunda büyük avantaj sağladı.

Los Angeles derbisinde kazanan Clippers oldu
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NBA’de Los Angeles Clippers, konuk ettiği Los Angeles Lakers’ı 125-118’lik skorla mağlup ederek 42. galibiyetine ulaştı ve play-off yolunda büyük avantaj sağladı.

NBA’e 8 müsabaka ile devam edildi. Normal sezonun bitmesine 4 maç kala Batı Konferansı’nda play-off mücadelesi veren iki Los Angeles ekibinin karşılaşmasında kazanan taraf 125-118’le ev sahibi Clippers oldu. Galibiyet sayısını 42’ye yükselterek 5. sıradaki yerini koruyan Clippers’ta Norman Powell 27 sayı ve 4 asist, Kahwi Leonard 25 sayı, 7 ribaund ve 4 asist, Ivica Zubac da 17 sayı, 13 ribaundla katkı verdi. 41 galibiyetle 7. sırada kalan Lakers’ta ise LeBron James 33 sayı, 8 ribaund ve 7 asist, Austin Reaves 20 sayı, 4 ribaund, Anthony Davis de 17 sayı ve 11 ribaundla oynadı.

Dallas, Sacramento’yu yenerek play-in şansını sürdürdü

Batı Konferansı’nda play-in hattına girmeye çalışan Dallas Mavericks, evinde play-off’ları garantileyen Sacramento Kings’i 123-119 yenerek galibiyet sayısını 38’e çıkardı ve 10. sıradaki Oklahoma’yı yakaladı. Dallas’ta Kyrie Irving 31 sayı ve 8 ribaund, Luka Doncic 29 sayı, 10 ribaund, Tim Hardaway Jr. da 24 sayı, 4 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon 32. kez yenilen Sacramento’da ise De’Aaron Fox’un 28, Domantis Sabonis’in 19, Harrison Barnes’in de 16 sayısı yeterli olmadı.

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 108 - Brooklyn Nets: 123

Indiana Pacers: 129 - New York Knicks: 138

Atlanta Hawks: 134 - Washington Wizards: 116

Boston Celtics: 97 - Toronto Raptors: 93

Milwaukee Bucks: 105 - Chicago Bulls: 92

New Orleans Pelicans: 138 - Memphis Grizzlies: 131

Dallas Mavericks: 123 - Sacramento Kings: 119

Los Angeles Clippers: 125 - Los Angeles Lakers: 118