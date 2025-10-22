Lösemi Değil, İyilik Bulaşır!

Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Derya Yaran rehberliğinde öğrenciler, bu yıl 25’incisi kutlanan Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Hazırladıkları bilgilendirici pano ile dikkat çeken öğrenciler, ardından broşür ve ayraç dağıtarak toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladı.

Öğrencilerden Duyarlılık Dersi

Etkinlik kapsamında öğrenciler, “Lösemi Nedir?”, “Löseminin Tedavisi Var mı?” ve “Lösemiden Korunmak İçin Neler Yapabiliriz?” başlıkları altında hem arkadaşlarını hem de öğretmenlerini bilgilendirdi. Sivil toplum bilincini erken yaşta kazandırmayı hedefleyen etkinlik, okul genelinde büyük ilgi gördü.



“Geleceğin Duyarlı Bireylerini Yetiştiriyoruz”

Proje danışmanı öğretmen Derya Yaran, etkinliğin amacına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal Bilgiler ders içeriğinde yer alan sivil toplum kuruluşlarının en önemlilerinden biri olan LÖSEV’i öğrencilerimin tanımalarını ve bu ilgilerini topluma katkıya dönüştürmelerini bekliyorum. Bugünün küçükleri, geleceğin duyarlı büyükleri hayaliyle yapılan bu etkinlikler biz öğretmenlere mesleki anlamda da büyük doyum sağlıyor.”

Yaran ayrıca, öğrencilerinin yalnızca akademik başarıya değil; toplumsal sorumluluk bilinci ve empati duygusuna da sahip olmalarını istediklerini vurguladı:

“Geleceğimiz olan öğrencilerimizin, sağlık sorunlarıyla mücadele eden çocuklarımızı fark etmelerini, empatiyle yaklaşarak duyarlı bireyler ve gönüllüler olmalarını amaçlıyoruz. Umarız bir gün bir çocuğun gülümsemesine vesile olacak evlatlar yetiştiririz.”

