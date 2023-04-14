Lösemi hastası 3 yaşındaki Asel'den güzel haber

Doğumundan bu yana akut myeloblastik lösemi (kan kanseri) tedavisi gören 3 yaşındaki Asel Pınar’dan iyi haber geldi. Gaziosmanpaşa’daki bir hastanede tedavisine olumlu yanıt veren Asel bebek, taburcu edilerek her zaman yanlarında olan Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin tahsis ettiği araçla Tekirdağ’daki evlerine gitti.

Doğumundan bu yana akut myeloblastik lösemi (kan kanseri) tedavisi gören 3 yaşındaki Asel Pınar, hayata tutunma azmiyle yüreklere dokundu. Asel bebek Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde yapılan tedavisinde olumlu cevap verdi. Asel bebek, sağlık durumunun da iyiye gitmesi üzere doktorunun da onayıyla Tekirdağ’a yola çıkmasına izin verildi. Bir süre önce Asel bebeği ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mutlu haberin ardından Pınar ailesinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta’nın da talimatıyla Asel bebek ve ailesi için araç tahsis edildi. Asel bebek ve ailesi bu araçla Tekirdağ’daki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Ayrıca pembe kıyafetiyle etrafa gülücükler saçan Asel bebek herkesi duygulandırdı.

"Kendisinin hayata tutunma motivasyonu, azmi, annesinin ona destek olma iradesi bizi umutlandırdı"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, “Hastaneye geldiğimiz bir gün bize böyle bir hastanın olduğunu söylediler. Hocamız ile görüşüp, hasta ile ilgili bilgi aldık, aileyi ziyaret ettik. Burada Asel diye bir yavrumuzu görünce onun gözündeki parıltıyı, hayata tutunma arzusunu yerinde gördüğümüzde umutlandık. Kendisinin hayata tutunma motivasyonu, azmi, annesinin ona destek olma iradesi bizi de umutlandırdı. Biz de, hocamla şöyle bir karar aldık, kızımızın ameliyatı tez zamanda yapılır, doku uyum sağlarsa biz de memleketine götürmek için büyük bir umutla ona destek olmak istiyoruz. Süreci takip ediyorduk, bugün de hocamız bu sevinci bizimle paylaşınca biz de ona ortak olmak, babasının can olduğu yavrusunu memlekete uğurlamak için bugün yanındayız. Büyük bir mücadele, doğduğu günden itibaren hayata tutunmak için ailesiyle birlikte vermiş olduğu önemli” dedi.

“Yaptığımız kontrolde hastalığı tamamen kontrol altında, artık evine gönderme vakti geldi”

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, “Asel 41. gününden itibaren takip edilen hastamız. Lösemi tanısı konulmuştu. Kemoterapi sonrası kemik iliği nakli oldu. Nüks tedavisi sonrası ikinci nakil sonrası nüks nihayetinde üçüncü nakli oldu. İlk iki nakli bankadan oldu. Gönüllülerin oluşturduğu kök hücre bankasından oluştu. Son naklide babasından yaptık. Çıkmadan önce yaptığımız kontrolde hastalığı tamamen kontrol altında, artık evine gönderme vakti geldi” şeklinde konuştu.

Asel’in Annesi Gamze Pınar, “Zor bir süreç geçirdik, çok zorlu oldu. Sonu güzel oldu, şükürler olsun. 3 yıl boyunca tedavilerimiz devam etti. Nakil olduk, inşallah bundan sonrası güzel olur” diye konuştu.. Kızına kök hücre bağışında bulunan baba Kerem Pınar ise, “Donöre, kök hücreye ve kan bağışına önem gösterilsin. Tüm hastalar, bunları bekliyor. Herkes yardımcı olsun, duyarlı olsunlar” diye konuştu.