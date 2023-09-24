Lösemi hastası doktor yaşamını yitirdi

Koceli'nin İzmit ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen doktor hayatını kaybetti.

Lösemi hastası doktor yaşamını yitirdi
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Koceli’nin İzmit ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen doktor hayatını kaybetti.

Gündoğdu Mahallesi Aliskent Sokak’ta yaşayan 38 yaşındaki doktor Muammer Coşkun’a lösemi teşhisi konulmuştu. Fenalaşan Coşkun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan genç doktorun cenazesi memleketi Erzurum’da toprağa verildi.

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