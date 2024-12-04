Lösemili Çocuklar Haftası'nda Anlamlı Destek

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Silivri Final Okulları öğrenci, veli ve öğretmenlerin katkılarıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen kermes aracılığıyla elde edilen gelir, Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlandı.

LÖSEV, bu değerli katkı nedeniyle Silivri Final Okulları’na bir teşekkür sertifikası gönderdi. Sertifikada, lösemili çocukların yaşam mücadelesine verilen destek için minnettarlık dile getirildi.

Okul yönetimi, öğrenci ve velilere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık yaratmak adına önemine vurgu yaptı. Silivri Final Okulları'nın sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek LÖSEV'e sağladığı bu destek, eğitim camiasında takdir topladı.

