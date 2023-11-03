Lösemili çocuklar için bağış standı açıldı

İzmit Belediyesi ve LÖSEV iş birliği ile lösemili çocukların yararına kullanılmak üzere bağış standı açıldı.

İzmit Belediyesi lösemili çocuklar için toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermeye devam ediyor. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle bağış stantları açıldı. Stantlar 3-5 Kasım tarihlerinde 11.00- 16.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşların ilk günden yoğun ilgi gösterdiği stantlardaki ürünlerin satışından elde edilecek olan gelir, lösemili çocukların yararına kullanılmak üzere LÖSEV’e bağışlanacak.