Lösemili çocuklardan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Lösemiye karşı verdikleri mücadeleyi kazanan Muhammet Kayıkçı ve Eslem Bağlan, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u ziyaret etti.

Lösemili çocuklardan Başkan Bozkurt'a ziyaret
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sina pırlanta
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sina pırlanta
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Lösemiye karşı verdikleri mücadeleyi kazanan Muhammet Kayıkçı ve Eslem Bağlan, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık oluşturmak için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u ziyaret etti.

Esenyurt’ta yaşayan lösemili çocuklar, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u ziyaret etti. Lösemiye karşı verdikleri mücadeleyi kazanan Muhammet Kayıkçı ve Eslem Bağlan, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları ziyarette Başkan Bozkurt ile sohbet etti. Verdikleri bu mücadelenin onları her zorluğa karşı daha güçlü yapacağını ifade eden Bozkurt, ziyarette çocuklara hediye verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bozkurt, LÖSEV’in bu yılki “Sevgi, Umut, İyilik. Biz Kazanacağız” sloganıyla video çekerek, hastalıkla mücadele edenlerin seslerine ortak oldu. LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatör Yardımcısı Ayşe Nur Bayazıt, verdiği tüm desteklerden dolayı Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.