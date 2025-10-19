Lösemiyi atlatan 11 yaşındaki Gencay için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Çanakkale’de lösemi hastalığını atlatan 11 yaşındaki Gencay Demir için balon ve uçurtma etkinliği düzenlendi.

Çanakkale’de 6 yaşından beri lösemi hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Gencay Demir, 5 yıllık zorlu sürecin ardından hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Gencay için 18 Mart Atatürk Stadyumu’nda il protokolü, ailesi, maçı olan Çanakkalespor ve Kepezspor’un oyuncuları ve taraftarlarla beraber yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

"Herkes mutlu olsun istiyorum"

Lösemi hastalığını 5 yıllık mücadelenin ardından atlatan Gencay Demir, "Çok zor bir hastalığı atlattım. Her gün acılar çektim, ağladım. Zar zor dayandım ama hastalığı yendim. Benim gibi hasta olan çocuklar da hastalığı yener. Herkes mutlu olsun istiyorum. Bu etkinliği çok istiyordum. Beni kırmayıp bu etkinliği gerçekleştirdiler. Çok mutluyum" dedi.

"Biz atlattık"

Bu zor süreci beraber atlattıklarını anlatan anne Zehra Demir, "Çok heyecanlıyız. Kanseri biz yendik. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Hastalık süreci zor geçti ama biz atlattık. 6 yaşında başladı, 5 yıldır mücadele veriyorduk" ifadelerini kullandı.

Lösemi hastalığında kritik bir rol oynayan kan bağışını vurgulayan baba Fahrettin Demir, "Çok zor bir hastalık. Allah hiçbir anneyi, babayı evladıyla sınamasın. İnsanlardan tek istediğim bir tüp kanı bir çocuktan esirgemesinler. Bir tüp kanla bir çocuğun hayatı kurtulur. Belki ilerideki bir cumhurbaşkanını kurtarmış olacaklar" dedi.